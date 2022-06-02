Toklu’nun Son Durağı Sağlık Bakanlığı Oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek Alanya’ya yapılan sağlık yatırımlarını ve talepleri konuştu. Toplantıya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Milletvekilleri ile katılan Toklu, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin taleplerine çözümler üretmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri Alanya’ya son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların bölge insanı için ne kadar önemli olduğuna değinen Başkan Toklu, “Alanya’nın sorunlarına, taleplerine Ankara’da gerçekleştirmiş olduğumuz üst düzey görüşmeler ile çözüm üretmeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Alanya’mıza sağlık alanında devletimizin yapmış olduğu yatırımları konuştuk. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde yoğunluğun artması sebebiyle gerekli alan ve ünite ihtiyacının olduğunu, istenilen gerekli ekipman ve materyallerin sağlanması halinde vatandaşlarımıza daha hızlı ve konforlu bir hizmetin sağlanacağı bilgisini verdik. Ayrıca Payallar Mahallemize yapılacak ve batı bölgemize hizmet verecek hastanemizin yeni ihalesi en kısa sürede tamamlanacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Başta olmak üzere, misafirperverliği için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş’a ve Milletvekillerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.