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Toklu’dan Sağlık, Turizm, Tarım Ve Spor’a tam destek

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 04.11.2021, 17:27 Meliha Yılmaz
Toklu’dan Sağlık, Turizm, Tarım Ve Spor’a tam destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu bugün Haftalık olağan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin 19 yıllık iktidarlığı boyunca Hükümetin Alanya’ya ve Türkiye’ye kazandırmış olduğu eserlere ve yatırımlara değinen Başkan Toklu;

‘‘Haftalık olağan İlçe Yönetim Kurulu Toplantımızı bugün İlçe Teşkilatımızda gerçekleştirdik. Bilindiği üzere dün AK Parti’nin iktidara gelişinin 19 yılı idi. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümetimiz 19 yıl boyunca milletimize hizmet yolunda çalışmalarımız durmaksızın sürdü. Havalimanları, demiryolları, otoyollar, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler, hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar 19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler ile adımızı tarihe altın harflerle yazdırdık ve yazdırmaya da devam ediyoruz. Bu 19 yıllık süre zarfından Alanya’mıza birçok hizmet kazandırdık. Bu hizmetleri halkımız ile buluşturmanın haklı gururunu her zaman yaşıyoruz. Bu zamana kadar Hükümetimizin Alanya’mıza kazandırdığı bütün yatırımların takibinin sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Alanya’da yaşayan vatandaşlarımızın refahını ve konforunu arttırmak, nizamı korumak, şehrimizin dünya çapında adının tanınabilirliğini arttırmak ve bir marka şehri olmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.’’ dedi.

ÇAVUŞOĞLU İLE ALANYA’YI KONUŞTULAR

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Başkan Toklu burada Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Toklu görüşmelerine dair yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi;

‘‘Bildiğiniz üzere dün Ankara’da Alanya’mızın gururu Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Alanya’mıza yapılan ve yapılacak olan yatırımların istişaresini gerçekleştirdik. Özellikle Payallar bölgemize kazandıracağımız yeni hastanemizin yapım aşamasının hız kazanması için talebimizi Sayın Bakanımıza ilettim. Alanya’mıza kazandıracağımız diğer yatırımlarımızın da değerlendirmesini Sayın Bakanımızla gerçekleştirdik.’’ dedi.

TÜM GİRİŞİMLERİMİZ OLUMLU YÖNDE KARŞILIK BULUYOR

Başkan Toklu turizm ve tarım alanında yapmış oldukları çalışmalara değindi.

Toklu; ‘‘Alanya’mızın en büyük gelir kaynakları turizm ve tarımdır. Buna yönelik çalışmalar yürütüyor, projeler üretiyoruz. Sağlıklı Alanya, Güçlü Turizm dedik ve bu kapsamdaki çalışmalarımıza dünyayı etkisine alan pandemi döneminde bölgemizin turizm devamlılığı için sektör temsilcileriyle toplantılar, Bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptık.

Aşı sertifikalarının AB Şengen bölgesinde geçerliliği, Turizm personelinin aşılamada önceliği, Türkiye için önemli turizm pazarlarında, dönüş karantinalarının sırayla kaldırılması, ve turizmin eski günlerine dönmesi için tüm girişimlerimizi yaptık. Aşılama çalışmalarına Teşkilat olarak bu süreçte destek olduk. Özellikle Alanya’da 1. Doz aşının %80’ler civarına gelmesi 2. doz aşı %70’ler oranında gelmesi turizmin bu süreçte daha sağlıklı bir şekilde geçmesine vesile oldu. Güncel Covidli hasta sayımız şuan 385’dir.(361 hasta evde, 24 hasta hastanede, 11’i hasta yoğun bakımda) Pandemi başlangıcından bu güne kadar temaslılar ve PCR testi olup izolasyon uygulanan kişi sayısı 69.206’dır. Bu süreçte tüm çalışmalarımız ve girişimlerimiz olumlu yönde karşılık buldu. 01.09.2021 tarihi itibari ile Antalya’ya gelen turist sayısı yaklaşık 8 milyon 600 bin’dir. Dünyayı ve ve ülkemizi etkisi altına alan covid 19 salgını sürecinde ülkemiz ve Alanya’mız güvenli turizm ile dünyaya örnek olmuş ve tercih edildiğini görüyoruz. 2022 turizm sezonun kapsamlı ve beklenen üstünde olması için çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle pazarın Rusya, Ukrayna ve Almanya olduğununda farkındayız bu bağlantıda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarım alanında hükümetimizin Alanya’mıza yatırımları sürüyor. Turizm, tarım ve sağlık alanındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin huzurunu arttırmak, gelirini yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Herşey Alanya için…

Bu noktada desteklerini bizden esirgemeyen, Alanya’ya kazandırılan yatırımlarda emeği geçen başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, bölge Milletvekillerimize teşekkürlerimi iletiyorum.’’ dedi.

EMİN MÜFTÜOĞLU’NA DESTEK İÇİN ANKARA’DAYDI

‘‘Tabi Alanya’mız için dün sevindirici bir gündü. Alanya’mızın spor alanında gelişmesi için katkı sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı yapmış bir dönem ara verdikten sonra yeniden Bisiklet Federasyonu Başkanlığına seçilen Emin Müftüoğlu Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu güne kadar spor camiasına yapmış olduğu katkı ve desteklerin bundan sonraki süreçte de süreceğine inanıyoruz. Alanya’mızın tanıtımı için önemli bir sürecin başlayacağından da spor turizmimiz içinde önemli bir adım olacaktır.’’

TEŞKİLAT OLARAK ALANYASPOR’UMUZUN ARKASINDAYIZ

‘‘Bugün Yönetim Kurulu Toplantımızda Alanya İlçe Teşkilatı olarak yine bir farkındalık oluşturduk. Şehrimizin gururu Alanyaspor’umuza desteklerimiz her zaman tamdır. Oluşturmuş olduğumuz kampanyalarla, hem iç hem de dış sahalarda maçlara katılım noktasında yürütmüş olduğumuz projelerle Alanyaspor’umuza desteklerimizi hep gösterdik. Özellikle stadlarımızın tam kapasiteli seyirci alımına başlamasının ardından Alanyaspor’a daha çok destek vermemiz gerektiğini, Alanyaspor’umuzun başarılı gidişatına destek vermemiz için tüm vatandaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine getirerek takımlarını yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz. Önümüzde ki günlerde Teşkilatımızın tüm kademeleriyle Alanyaspor’umuza destek vermeye iç saha ve dış saha maçları için organizasyonlar yapacağız. Bütün STK’ları, siyasi partileri ve tüm halkımızı Alanyaspor’a destek vermeleri için onlara çağrıda bulunuyoruz. Alanyaspor’umuz, Hasan Çavuşoğlu Başkanımızın öncülüğünde takımımız bir ivme kazandı. Bu ivmeyi de yıllardır arttırarak devam ettirmekte. İnşallah sezon sonunda Alanya’ya yakışan bir yerde ligi bitireceğiz.’’smeden devam edeceğiz.’’ dedi.

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