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Toklu Oba'da gençlerle buluştu

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, genlerle bir araya geldi.

GÜNDEM 25.09.2021, 23:20 YEDİ GÜN HABER-2-
Toklu Oba'da gençlerle buluştu

Gençlerle yapılan programla ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Toklu, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim' buluşmamızı bu hafta Oba Mahallemizde gerçekleştirdik. Genç kardeşlerimin heyecanını ve potansiyelini gördükçe umudumuz büyüyor" dedi.
 

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