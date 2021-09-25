Toklu Oba'da gençlerle buluştu

Gençlerle yapılan programla ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Toklu, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim' buluşmamızı bu hafta Oba Mahallemizde gerçekleştirdik. Genç kardeşlerimin heyecanını ve potansiyelini gördükçe umudumuz büyüyor" dedi.

