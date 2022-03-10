TOKİ İhalesi Bugün

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Alanya'nın Mahmutlar Mahallesine yapılacak, 175 tanesi 2+1 ve 75 tanesi 3+1 olmak üzere toplamda 250 konutun çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlenmişti. TOKİ resmi sitesinden yayımladığı mesajda ‘Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde yapılacak 250 konut projesinin ihalesini 10 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.’ ifadelerine yer vermişti. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi sitesinden yapılan açıklama geldi. İhalenin bugün yapılacağı belirtildi.

Projenin bir an önce tamamlanıp hak sahipleri ile buluşturmak için çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade enen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu; ‘‘Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Alanya'nın Mahmutlar Mahallesine yapılacak, 175 tanesi 2+1 ve 75 tanesi 3+1 olmak üzere toplamda 250 konutun ihalesi daha öncesinde açıkladığımız gibi bugün yapılacaktır. Hükümetimizin Alanya’mıza kazandırmış olduğu her yatırımında olduğu gibi bu önemli yatırımının takibini AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak sürdüreceğiz. Projenin tüm bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu önemli projenin yapılmasında büyük emeği ve katkısı olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, İl Başkanımız Sayın Av. İbrahim Ethem Taş'a ve bölge Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." dedi.