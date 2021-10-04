Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip ediliyor.

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.88 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın %4.57 ile büyük bölümü sigaraya ait.

TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 15.63 TL. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı da şekillendirecek.

Her yıl Ocak ve Haziran ayında olmak üzere genel olarak yılda iki kez yeniden değerleme oranında gerçekleşen sigara vergi artışlarının 2021 yılında yapılmamış aksine vergi indirimine gidilmişti. Bu şekilde fiyatı hükümet tarafından belirlenen/yönlendirilen ürünlerde 2021'de enflasyona katkı için vergi indirimleri ya da artış yapılmaması yöntemi kullanılıyor.