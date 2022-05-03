THY'den Flaş Karar!

THY'nin açıklamasında, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolcular; Her iki ülkede de uygulamaya konulan covid-19 önlemlerinin sona erdiğini bildirerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.