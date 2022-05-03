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THY'den Flaş Karar!
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
GÜNDEM 03.05.2022, 09:38 Meliha Yılmaz
THY'nin açıklamasında, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolcular; Her iki ülkede de uygulamaya konulan covid-19 önlemlerinin sona erdiğini bildirerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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