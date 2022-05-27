THK Alanya’nın Model Uçak Kursu Tamamlandı

Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanlığı, havacılık faaliyetleri kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik başlattığı ATA model uçak kursunu tamamladı. 20 üniversite öğrencisinin katıldığı kursun ardından THK Alanya Şubesi Başkanı Emine Keyaoğlu sertifika töreni düzenledi. Sertifika törenine Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Akademisyeni Doç. Dr. Yasemin Yalçın, Model Uçak Rehber Öğretmeni Recep Aykut, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Daha önce birçok okulda açtıkları kursu ALKÜ’de ilk kez açan Keyaoğlu, model uçak kursunda havacılık tutkusu aşılanmaya çalışıldığını, öğrencilere THK hizmetleri, orman yangınlarında üstlendiği görevleri, sportif havacılık kursları ve THK Üniversitesi’nden de bahsedildiğini aktardı.

Sertifikalarını öğrencilere takdim eden Keyaoğlu, eğitim hayatında başarılar diledi.