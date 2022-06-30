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Temmuz Ayında Alanya’nın Doluluk Oranı Açıklandı

Alanya’da turizm hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Haziran ayını yüzde 60 doluluk ile tamamlayan oteller temmuz ayında yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken, Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Şili, “Hem yurtdışı talebi hem de iç pazar talebiyle önümüzdeki iki ayı da net görüyoruz ki bölgemiz dolu dolu bir sezon yaşayacak” dedi

GÜNDEM 30.06.2022, 14:17 Meliha Yılmaz
Temmuz Ayında Alanya’nın Doluluk Oranı Açıklandı

Alanya'da haziran ayını yüzde 60 doluluk oranıyla tamamlayan turizm işletmeleri, temmuz ayında rezervasyonlarla şimdiden yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranına ulaştı. Ana kaynağı iç pazar olan Alanya turizmi, dış pazardan da umutlu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının tatilcilerin kalış gün sayısını yükselttiğini belirten ALTİD Başkanı Burhan Şili, “Tatilin 9 güne çıkmış olması da kalış gün sayısının uzaması anlamında bir etkisi var. Bu yıl iç pazardan talep kesilmedi. Bizim kriz veya normal dönemlerde ana pazarımız iç pazardır. Alanya bölgesi adına bunu özellikle söylüyorum. Çok ciddi talep alıyoruz. Hem bayram döneminde hem de Türk insanının 15 Haziran- 30 Ağustos tarihleri arasında tatil yapma alışkanlığıyla doğru orantılı bölgede ortalamada yüzde 30 gibi iç pazar talebi mevcut” dedi.

‘AVRUPA PAZARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR’

Rusya ve Ukrayna pazarının Alanya turizmine katkısının büyük olduğunu dile getiren Şili, bölgede yaşanan savaşın turizmi yansımalarından etkilendiklerini söyledi. Dolu dolu bir sezon yaşanacağını vurgulayan Şili, “Doluluklarımız anlamında belirli sıkıntılar yaşadık. Bugün gelinen noktada Avrupa pazarında geçmiş dönemlere oranla ciddi artışlar söz konusu. Son iki yıldır hiç olmayan İngiltere ve Hollanda pazarının devreye girmiş olması ve diğer kaynak pazarlarımızdan talebin artıyor olması hasebiyle hem yurtdışı talebi hem de iç pazar talebiyle önümüzdeki iki ayı da net görüyoruz ki bölgemiz dolu dolu bir sezon yaşayacak” ifadelerini kullandı.

‘ARTAN MALİYETLERE HEM YERLİ HEM DE YABANCI MİSAFİRLER ANLAYIŞ GÖSTERİYOR’

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan maliyetlerin fiyatları etkilediğini söyleyen Şili, “Bu sene maliyetler anlamında savaş ekonomisi nedeniyle bizim iç pazar ve dış pazarda vereceğimiz fiyatlarda artış söz konusu. Savaşın sona ermesiyle tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Bu noktada dikkatli fiyat vermek, dikkatli davranmak zorundayız. Burada amaç tesislerin çok karlı çalışması değil. Burada amaç başa baş karlılık oranda sağlayarak işin devamlılığını sağlamak. Bu anlamda hem iç pazardan gelen hem yurtdışından gelen misafirlerimiz anlayış gösteriyorlar. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” şeklinde konuştu

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