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TEÇ-SEN Alanya’dan İlk Ziyaret
Geçtiğimiz günlerde Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Merkezi’nce TEÇ-SEN Alanya İlçe Yönetimi olarak görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretini Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’a yaptı.
GÜNDEM 26.08.2022, 11:31 Mihriye Özkan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ı makamında ziyaret eden sendika üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette TEÇ-SEN Alanya İlçe Başkanı Bekir Özsoy, İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Eroğlu, İlçe Başkan Yardımcısı Elvan Tekin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Altunsoy ve İlçe İşyeri Temsilcisi Emrah Çiftçi hazır bulundular. Yılmaz da yeni görevlendirilen TEÇ-SEN Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TEÇ-SEN Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri misafirperverliği için Yılmaz’a teşekkür etti.
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