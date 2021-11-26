Taşatan Yolu Kontrollü Olarak Trafiğe Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Taşatan yolunda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yolda göçük olan yerlere dolgu, heyelan olan yerlere duvar yapılırken, şarampol temizliği diğer bakım çalışmaları da yapılıyor. Yaklaşık 10 gün daha devam edecek çalışmalar esnasında araç trafiğine ise kontrollü olarak izin veriliyor.