Taşatan Yolu Kontrollü Olarak Trafiğe Açıldı
Bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Taşatan yolunda kontrollü olarak araç geçişlerine izin veriliyor.
GÜNDEM 26.11.2021, 12:18 Meliha Yılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Taşatan yolunda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yolda göçük olan yerlere dolgu, heyelan olan yerlere duvar yapılırken, şarampol temizliği diğer bakım çalışmaları da yapılıyor. Yaklaşık 10 gün daha devam edecek çalışmalar esnasında araç trafiğine ise kontrollü olarak izin veriliyor.
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