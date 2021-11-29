Tapu’da Kalite Artacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen ile İlçe Teşkilatında Alanya Tapu Müdürlüğünün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında istişare yapmak üzere bir araya geldi. Alanya Tapu Müdürlüğü’nün daha kaliteli hizmet verebilmesi için karşılıklı görüşlerin sunulduğu toplantıda gerekli adımların atılması ve çözüm odaklı çalışmalar yürütülmesi hususu ele alındı. Başkan Toklu toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada,

‘‘Bugün Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sayın Funda Aydın Seymen hanımefendi ile İlçe Teşkilatımızda bir araya geldik. Alanya Tapu Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunduğumuz toplantımızda taleplerin en iyi ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için Bölge Müdürü Sayın Funda Aydın Seymen’e bu yöndeki görüşlerimizi ilettik. Alanya Tapu Müdürlüğünün vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmesi için her türlü girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sayın Funda Aydın Seymen hanımefendiye İlçe Teşkilatımıza yapmış oldukları nazik ziyaret için teşekkür ediyorum.’’ İfadelerine yer verdi.