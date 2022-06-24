Tapuda İşkenceye Devam

Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı İbrahim İpbüker bugün yine tapu faciasını gündeme taşıdı.

İşte O Yazı;

‘Alanya'nın en çok şikâyet edilen kurumlarının başında Eğitim ve Araştırma Hastanesi geliyorsa, ikinci sırada da açık ara Tapu Müdürlüğü var... İnanın bana her gün onlarca şikâyet geliyor. Asıl mesele işlerin çok yavaş yürümesi, randevuların haftalar sonrasına verilmesi filan ancak Tapu Müdürü Oğuz Keser'in tavırları da insanları çok rahatsız ediyor. Dün bir okuyucum daha aradı...

"Tapu Müdürü'ne hiç bir şekilde ulaşamıyoruz, kapısından resmen kovuluyoruz, bu nasıl iş anlayamıyoruz" dedi.

Ve şöyle devam etti;

“Ben emlakçı filan değilim, Alanya'da yaşayan bir vatandaş olarak ayda yılda bir kere işim düşüyor ama işler yürümüyor, günlerden beri mücadele ediyorum sonuç alamadım…”

Tapu Müdürü Oğuz Keser'le ilgili "Ulaşılamayan adam" olduğunu bu köşeden daha önce de yazmıştım. Aradan aylar geçti ama değişen hiç bir şey yok. Dün beni arayan vatandaş, AK Parti yöneticilerine de durumu aktardığını ‘Sorunun farkındayız’ dediklerini anlattı. Kimse kusura bakmasın ama ‘Sorunun farkındayız’ demek çözüm değil. Tapu Müdürü Oğuz Keser, bu tavırlarıyla "Lütfen beni görevden alın" diyor. Siz de gereğini yaparsınız, olur biter.'