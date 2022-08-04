Tanrıseven’e Alanya’da Sevgi Seli

Alanya’da kısa sürede kendini sevdiren Tanrıseven, tatil için ilçeye geldi. Bugün öğleden sonra Flamingo Beach’te düzenlenen etkinliğe, VALİ Yardımcısı Hasan Tanrıseven, eski Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, mahalle muhtarları, basın mensupları ve sevenleri katıldı. Vali Yardımcısı Tanrıseven Alanyalı dostları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.