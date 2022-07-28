Şüphelinin Çantasından Uyuşturucu Çıktı!
Alanya’da jandarmanın durdurup arama yaptığı şüphelinin sırt çantasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
GÜNDEM 28.07.2022, 13:58 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında yaya olarak ilerleyen V. C. S.’nin (21) durumundan şüphe duyarak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda şüphelinin sırt çantasında 25 gram metamfetamin ve 25 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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