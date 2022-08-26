Sözleşmelilerin Beklediği, İyileştirme Değil, Kadro!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesi B. Fıkrası Sözleşmeli Personel istihdamını açıklamaktadır.

Yeni yasama yılında, 2022 yılı Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmelilerle ilgili düzenlemeler gündeme gelecek.

Diyanet Birlik-Sen olarak buradan açık ve net bir şekilde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Taleplerimizi ne 3+1 ne de başka bir formül karşılamayacaktır! Tüm sözleşmelilere Kadro verilmesi haricinde hiç bir formulü, iyileştirmeyi kabul etmiyoruz. Sözleşmeli personel hasta değilki iyileştirme istesin. Onların tek derdi ayrım yapılmadan kadro verilmesidir.

Teşkilatımıza 2014-2018 yılları arasında atanan süresiz sözleşmeli meslektaşlarımız yaklaşık 9 yıldır kadro beklemektedirler. Şu anda mağduriyet yaşamaktadırlar. Hükümet, aynen 2011 ve 2013’te yaptığı gibi, süresiz sözleşmeli personel dahil olmak üzere tüm sözleşmeli memurlarımızı, meslektaşlarımızı KADROYA geçirmelidir.

Diyanet Birlik-Sen olarak sözleşmeli personelin, meslektaşlarımızın ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Fahri Özdemir

Diyanet Birlik-Sen

Akdeniz Bölge Başkanı