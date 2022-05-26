Sönmez Okulların Kermesine Katıldı
Konaklı eski Belediye Başkanı ve 2019 Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez Elikesik Şehit İlyas Güzel İlkokulu, Güllü Özbağı Ortaokulu, Payallar Büyük Yer İlkokul’u ve Alanya Hasbahçe Kolejinin düzenlediği kermeslere katıldı.
GÜNDEM 26.05.2022, 13:00 26.05.2022, 13:02 Zeynep Oktay
Sönmez, okul aile birliği başkanları ile de bir araya gelerek her zaman destek veren Başkan Sönmez, okul aile birliklerine, okul müdürlerine ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti.
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