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Sönmez, 8. Karaköy Şenliklerine Katıldı
Abdullah Sönmez 8. Karaköy Keykubad Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenliklere katıldı.
GÜNDEM 29.08.2022, 13:20 Mihriye Özkan
Abdullah Sönmez 8. Karaköy Keykubad Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenliklere katıldı. Başkan Sönmez’e yoğun ilgi gösterildi . Başkan Sönmez, ‘Derneğin düzenlemiş olduğu şenliğe katılıp, dostlarımızla sohbet ettik.
Saray Mahalle Muhtarımız Süleyman Dora’ya ve Dernek yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi
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