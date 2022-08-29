Sönmez, 8. Karaköy Şenliklerine Katıldı

Abdullah Sönmez 8. Karaköy Keykubad Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenliklere katıldı. Başkan Sönmez’e yoğun ilgi gösterildi . Başkan Sönmez, ‘Derneğin düzenlemiş olduğu şenliğe katılıp, dostlarımızla sohbet ettik.

Saray Mahalle Muhtarımız Süleyman Dora’ya ve Dernek yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi