Son Zammın Ardından Taksimetre Kuyruğu Oluştu

Son yapılan zam ile birlikte taksimetrelere yüzde 40’lık zam yapıldı. Bununla birlikte açılış 10 TL, kilometre ücreti 14 TL, indi bindi ise 30 TL oldu. Zamların ardından bugün sabahın erken saatlerinde taksimetre ayarını yaptırmak isteyen taksici esnaflar, Alanya Sanayisinde uzun kuyruklar oluşturdu.