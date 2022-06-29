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Son Zammın Ardından Taksimetre Kuyruğu Oluştu
Taksi ücretlerine son yapılan zammın ardından taksimetre ayarını yaptırmak isteyen taksiciler, Alanya’da uzun kuyruklar oluşturdu.
GÜNDEM 29.06.2022, 10:54 29.06.2022, 10:57 Meliha Yılmaz
Son yapılan zam ile birlikte taksimetrelere yüzde 40’lık zam yapıldı. Bununla birlikte açılış 10 TL, kilometre ücreti 14 TL, indi bindi ise 30 TL oldu. Zamların ardından bugün sabahın erken saatlerinde taksimetre ayarını yaptırmak isteyen taksici esnaflar, Alanya Sanayisinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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