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Son Dakika: Motorine dev zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yine büyük zam geliyor. NTV'nin haberine göre; 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
GÜNDEM 09.06.2022, 08:07 Meliha Yılmaz
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27.81 TL’ye, Ankara’da 27.92 TL’ye, İzmir’de 27.93 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26.23 TL'ye, Ankara'da 26.34 TL'ye, İzmir'de 26.35 TL'ye satılıyor.
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