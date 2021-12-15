Şoförler Başkanını Seçiyor

Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına mevcut Oda Başkanı Recep Çalış olmak üzere toplam 2 adayın çıkması bekleniyor. Resmi olarak adaylığını açıklayan ilk aday 13 yıl boyunca Alanya Şoförler Odası Başkanlığı görevini yapan Ali Akkaya oldu. 2018 yılında kendi isteğiyle aday olmayan Ali Akkaya 2022 yılında yapılacak olan seçimde esnafın yoğun baskısı neticesinde aday olacağını açıkladı.

Öte yandan mevcut Oda Başkanı Recep Çalış, 2018 yılında Ali Akkaya'nın aday olmadığı seçimlerde Mehmet Yüksel ile seçimlere girmiş ve ipi göğüsleyen isim olmuştu.Henüz kesin seçim tarihini belirlemeyen oda 2022'de gerçekleştirilecek oda seçimlerinde Çalış'ında kesin aday olacağı bekleniyor.