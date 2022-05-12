SMA Hastası Ela’lar Karıştı!

SMA Tip 1 hastası Alanyalı Ela Ünal ile SMA hastası Amasyalı Ela Beyazgül’ün isim benzerliği nedeniyle yardım kampanyasında karışıklık yaşanıyor. Ela Beyazgül’ ün kampanyası sona ererken, Alanyalı Ela bebeğin kampanyası hala yüzde 30 seviyesinde. İhtiyaç duyulan tutarın henüz toplanmamasına rağmen Alanyalı Ela bebek, Ela Beyazgül ile karıştırılınca aileye sık sık, ‘Kampanya sona erdi niye hala yardım topluyorsunuz?’ telefonları geldi. Yaşanan durum aileyi ve gönüllü yardım ekibini zor durumda bıraktı.

Kampanyanın henüz yüzde 30 seviyesinde olması ve ihtiyaç duyulan toplam miktarın 1 milyon 850 bin dolar olması sebebiyle maddi imkânsızlık yaşayan aile için ilçede gönüllüler tarafından yardım kampanyası devam ettiriliyor. Antalya Valiliği tarafından onaylanan resmi yardım hesabına yatırılan paralar 1 milyon 850 bin dolara ulaşınca Ela Ünal tedavi için Dubai’ye gidecek. Ancak SMA Tip 1 hastası olan Ela Ünal’ın entübe edilmemesi için önünde sadece birkaç aylık zaman dilimi kaldı. Gönüllü anneler kampanyanın devam ettiğini henüz ihtiyaç duyulan tutarın toplanamadığını söyledi.