Şimşek Yönetimini Açıkladı
Alanya Esnaf Odası Başkan Adayı Duran Şimşek çalışmalara başladı. Bugün sabah yönetimi ile kahvaltıda bir araya gelen Şimşek’e esnaflar tam destek verdi. Yeni yönetimini bugün açıklayan Şimşek, esnaflarımıza hizmet için ekibimiz hazır dedi.
GÜNDEM 08.12.2021, 12:39 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz oda seçimlerinde ikinci olan ve aldığı oylarla dikkat çeken bu dönemde odanın favori adayları arasında yer alan Duran Şimşek’e her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Esnaf odasının kurumsal bir yapı ile yönetileceğini ve her üyeye eşit hizmetin gideceğini belirten Başkan Adayı Şimşek tüm projelerimiz esnafımızın refahı ve huzuru için olacak dedi.
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|15
|25
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|15
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|15
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|O
|P
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|25
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|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
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|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
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|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
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|15
|19
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|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8