Şimşek Yönetimini Açıkladı

Geçtiğimiz oda seçimlerinde ikinci olan ve aldığı oylarla dikkat çeken bu dönemde odanın favori adayları arasında yer alan Duran Şimşek’e her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Esnaf odasının kurumsal bir yapı ile yönetileceğini ve her üyeye eşit hizmetin gideceğini belirten Başkan Adayı Şimşek tüm projelerimiz esnafımızın refahı ve huzuru için olacak dedi.