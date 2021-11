‘Şiddete sessiz kalmayacağız’

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, dünyanın her ülkesinde yaşanan kadına yönelik şiddete ‘dur’ demek için 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kabul edildiğini hatırlattı. Başkan Saday, 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti diktatörlüğe karşı savaş açan 3 kız kardeş olan Mirabel kardeşlerin öldürülmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi 1999 yılında da Birleşik Milletler bu günü kadına yönelik şiddete karşı Ulusal Mücadele Günü olarak ilan edildiğini kaydetti.

‘YAŞAM HAKLARI VAHŞİCE İHLAL EDİLMEKTEDİR’

Başkan Özlem Saday, dünyanın her yerinde kadınların psikolojik, ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel ve yaşamsal saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Başkan Saday, “O nedenle bugün her yerde kadınlar tarafından; yaşamın her alanında karşılaştıkları sömürüye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ev içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkarak, dayanışma ve mücadele ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapıyoruz. Kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bunun yanında en temel insan haklarından yaşam hakları vahşice ihlal edilmektedir” dedi.

‘İYİ HAL UYGULAMASININ SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ’

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için temel öğenin, mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Özlem Saday, “Bunun da temeli eğitimdir. Okul öncesi eğitimden başlayarak bilinçlenme temelden eğitimle sağlanmalı, yasalarımız ve uluslar arası sözleşmelerle tanınan ve korunan kadın haklarına ilişkin etkin politika oluşturmak ve yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamaktır. Ülkemizde çığ gibi büyüyen kadın cinayetleri ve kadına şiddetin cezaların ağırlaştırılması hala katillerinin ‘iyi hal’ uygulamasının sona ermesini istiyoruz” dedi.

‘KADINA ŞİDDETİ KINIYORUZ’

Başkan Saday, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bugün Mirabel Kardeşler ile birlikte, katledilen tüm kadınları, sırf ‘kadın’ olduğu için sayısız şiddet eylemine maruz kalan kadınlarımızı anıyor ve kadına karşı şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadının cinsel, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha yineliyoruz.”