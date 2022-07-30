Saray Mahallesi’nin Eski Muhtarı Hayatını Kaybetti

Alanya'da uzun yıllar Saray Mahallesi Muhtarlığı yapan Hayri Çelik (89), bir süredir yaşlılığa bağlı olarak sağlık sorunları yaşıyordu. Yatağa bağımlı olan eski muhtar yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Yedigün Haber merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler.