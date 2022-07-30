Saray Mahallesi’nin Eski Muhtarı Hayatını Kaybetti
Saray Mahallesi eski muhtarı Hayri Çelik 89 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 30.07.2022, 21:11 Zeynep Oktay
Alanya'da uzun yıllar Saray Mahallesi Muhtarlığı yapan Hayri Çelik (89), bir süredir yaşlılığa bağlı olarak sağlık sorunları yaşıyordu. Yatağa bağımlı olan eski muhtar yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Yedigün Haber merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler.
Sevim Doğan 1 saat önce
Allah rahmet eylesin çok iyi bir muhtardı kimin zengin kimin fakir olduğunu çok iyi bilirdi gani gani rahmet eylesin böyle insanlar Az gelir dünyaya
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