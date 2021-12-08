Şampiyon Alanya’ya geliyor
Alanyamızın gururu Toprak Toprak Razgatlıoğlu “Dünya Şampiyonu” ünvanıyla yarın evine Alanya'ya dönüyor.
GÜNDEM 08.12.2021, 23:10 Meliha Yılmaz
Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu yarın Alanya'ya geliyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, milli gururumuzu karşılamak üzere tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, "Ay-yıldızlı bayrağımızı katıldığı her yarışta birincilik gönderine çektiren, ülkemizin ve Alanyamızın adını tüm dünyaya gururla duyuran evladımız Toprak Razgatlıoğlu “Dünya Şampiyonu” ünvanıyla yarın evine dönüyor.Tüm Alanyalı hemşerilerimizi yarın saat 16.00’da Atatürk Anıtı’na milli gururumuzu karşılamaya, bu coşku ve heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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