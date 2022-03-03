Şahin Ve Muhtarlar Yine Omuz Omuza

Başkan Şahin, kendisini ziyarete gelerek taleplerini sıralayan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, Çıplaklı Mahalle Muhtarı Bekir Karakuş, Değirmendere Mahalle Muhtarı Kasım Günay Karakocalı Mahalle Muhtarı Şerafettin Yiğit, Gündoğmuş Karaköy Mahalle Muhtarı Hamza Dumansız, Gündoğmuş Çamlıalan Mahalle Muhtarı Hayri Çelik, Gündoğmuş Bedan Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsoy ile beraber Antalya EDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu’nu ziyaret etti.

ŞAHİN; GÜNDOĞMUŞ AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ



Antalya EDAŞ da Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu ve ilgili birim amirlerini muhtarlar ile bir araya getiren Başkan Şahin, “Alanya ve yine Alanya’mızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Gündoğmuş’’tan Muhtar arkadaşlarımız ile birlikte Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) Yeni Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu’nu ziyaret ettik. Alanya’mız ve Gündoğmuş’da ihtiyaç duyulan AEDAŞ yatırımlarının tamamlanması başta olmak üzere belirlenen eksikliklerin tamamlanması konularındaki taleplerimizi ilettik. Ayrıca muhtarlarımız tamamlanmasını bekledikleri yatırımlar konusunda da taleplerini direkt yetkililere iletme imkanı buldular. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Biz de yatırımların tamamlanması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Genel Müdürümüz ve Birim Müdürlerimize ifade ettik ” dedi.

SAHADA DA İNCELEMELERDE BULUNULACAK



Yapılan ziyarette Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu’nun taleplerin olduğu mahallelerde saha incelemesi yapma konusunda da Başkan Şahin ve beraberindeki heyete söz verdiği öğrenildi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR



Öte yandan sorunlarını ilk ağızdan ifade etme imkanı bulduklarını belirten Alanya ve Gündoğmuşlu Muhtarlar da Başkan Şahin’e kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ettiklerini belirterek, ”Başkanımız sağ olsun bize her konuda olduğu gibi bu konuda da tam desteğini verdi. Çok güzel bir toplantı yaptık. Mahallemizde yaşanan ve mahalle halkımızın dört gözle beklediği yatırımların tamamlanması konusunda genel müdürümüze bilgi verdik. Genel Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Kendisi en kısa sürede bizlere geri dönüş sağlayacağını söyledi” dedi.