Safra Kesesinden Çıkanlar Herkesi Şok Etti

Alanya ‘da yaşayan 42 yaşındaki Düriye Şensoy yemek sonrası yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik şikâyetleri nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Güler’e başvurdu. Şensoy’a yapılan ultrasonografi görüntülemede safra kesesinde taşlar olduğu saptandı. Laparoskopik (kapalı) yöntemle safra kesesinin alınması önerilen Şensoy, Doç. Dr. Güler tarafından operasyona alındı.

Operasyonla safra kesesinden 552 taş çıkarılan Düriye Şensoy’u Genel Cerrahi Servisi’nde ziyaret eden Yılmaz Güler, “Bir saat süren ameliyat sonunda hastamızın safra kesesinden irili ufaklı boyutlarda 552 adet taş çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Düriye hanımı hastanemizde bir gün misafir ettikten sonra taburcu işlemlerini planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu. “Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum” Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Düriye Şensoy ağrılarının geçtiğini ve hafiflediğini vurguladı.

Şensoy, “Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum. Saframdan bu kadar taş çıkacağını hiç düşünmemiştim. Anı olarak taşlarımı saklamayı düşünüyorum. Emeği geçen başta doktoruma, sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.