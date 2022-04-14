Rus Pazarından Alanya'yı Heyecanlandıran Gelişme

Rusya’nın en eski ve köklü tur operatörü Intourist, 29 Nisan'dan itibaren Türk Hava Yolları ile Moskova'dan Antalya'ya turist getirmeye başlayacak. Intourist’in, günlük olarak yapılacak uçuşlarda blok koltuk aldığı açıklandı.

Intourist ayrıca Azur Air ile yapılacak bağlantılı uçuşlarla Rusya’nın diğer bölgelerinden turistleri de Antalya’ya getirecek. Açıklanan listeye göre Chelyabinsk, Nizhny Novgorod, Samara, Kazan, St. Petersburg, Omsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Tyumen ve Ufa’dan Azur Air ile Moskova’ya gelip buradan Antalya’ya uçacak yolcular 276 euro ek ücret ödeyecek. Aktarma için ödenen ek ücret Rostov-on-Don ve Voronej'den 320, Krasnodar ve Vladikavkaz'dan ise kişi başı 350 euro olacak