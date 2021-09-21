Rus kadın Alanya'da Müslüman oldu

RUS uyruklu Roganova İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğüne başvurduğunu belirtti. Rusya vatandaşı Elena Roganova için Alanya İlçe Müftülüğünde “İhtida Merasimi” düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan İhtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İLHAN tarafından İslam dini’nin temel esasları hakkında Roganova’ya özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından Elena Roganova , Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek istediğini belirten Roganova, Hatice Sultan ismini aldı. İhtida merasimi Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İLHAN’ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. Müftü İlhan, İslamiyeti seçen ve Hatice Sultan ismini alan Elena Roganova’yı tebrik ederek “İhtida Belgesi” ile birlikte Ruşca Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti..