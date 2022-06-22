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Roof Lounge, Misafir Tribünü İsim Sponsoru Oldu
Alanyaspor Kulübü ve Roof Lounge işletmesi arasında tribün isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nun misafir tribünü adı 2022-2023 sezonunda ‘Roof Lounge’ oldu.
GÜNDEM 22.06.2022, 11:14 22.06.2022, 11:20 Meliha Yılmaz
Alanyaspor’da yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, işletme sahipleri Yekta İnal ve Hakan Garip ile İşletme Müdürü Mehmet Çoban katıldı.Çavuşoğlu, "Roof Lounge işletmesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine tribün sponsorluğuna devam etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Alanyaspor'umuza, hem de kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese örnek oluyor. Destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi. Roof Lounge sahiplerinden Yekta İnal ise “Öncelikle Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sponsorluk anlaşmamıza devam ediyoruz. Alanyaspor'un yanında olmaktan çok mutluyuz. Yeni sezonda Alanyaspor'umuza başarılar diliyoruz." diye konuştu.
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