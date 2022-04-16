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Rizeli İş Adamı Alanya’da Çay Yetiştirdi
Rizeli iş adamı Orhangazi Kayacı Alanya’da çay yetiştirdi.
GÜNDEM 16.04.2022, 13:21 Meliha Yılmaz
KYT Yapı ‘nın sahibi Orhangazi Kayacı Alanya Oba Mahallesi’nde bulunan ofisinin yanına deneme amaçlı çay ekti. Rize’den getirdiği fidanları bahçesine eken Kayacı, olumlu sonuç aldı. Kayacı boş vakitlerinde bahçe işlerini sevdiğini çayı da deneme amaçlı ektiğini belirtti.
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