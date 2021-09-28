Rektör Kalan açıkladı! Cikcilli'ye yurt geliyor

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla birlikte, öğrenci sayısı artan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) yetersiz yurt ve kira fiyatları öğrencilere isyan bayrağını çektirmiş durumda. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan öğrencilerin bu sorununa çözüm bulabilmek için gerekli çalışmayı sürdürüyor. Üniversitedeki son gelişmeler hakkında Rektör Kalan açıklamalarda bulundu.

ALKÜ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve birimleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan açıklamasında, “Üniversitemiz 23 Nisan 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş bir üniversitedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu 6,5 yıllık süre zarfında hızlı bir gelişme, büyüme gösterdi. Hâlihazırda 19 akademik birim,10 fakülte, 5 meslek yüksekokulumuz, bir yabancı diller yüksek okulu bir de lisans üstü eğitim merkezi olmak üzere birimlerimiz mevcut. Bunun dışında 27 tane uygulama ve araştırma merkezi ile de araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek olunmakta.

FARKLI İLÇELERE DE UZANIYOR

Alanya dışında Gazipaşa’da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu hizmet vermekte. Akseki’de de Akseki Meslek Yüksekokulu olarak toplamda Alanya merkezli iki farklı ilçede de eğitim öğretim hizmetleri sürdürülmektedir.

'ALANYA’NIN HER YERİNDE VARIZ'

Bunun dışında Konaklı’da Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanemiz var. Konaklı Kongre Merkezi’ni de diş hekimliğinin dersliği olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda Yabancı Diller Yüksek Okulu’nu da geçtiğimiz hafta oraya taşıdık. Artık Alanya’nın her yerinde varız" dedi.

EN ÖNEMLİ SORUN BARINMA

Eğitim-öğretim döneminin sıkıntılarla başladığını dile getiren Rektör Kalan, öğrencilerin son zamanlarda yaşadığı en büyük sorun olan barınma sorununa dikkat çekti. Kalan, "Hızlı büyüyen bir üniversite olmamız hasebiyle öğrenci sayımız da çok hızlı bir şekilde artıyor. Fakat ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da barınma sorunu karşımıza çıkan sorunların en başında geliyor. Bu noktada devlet büyüklerimiz gerekli hassasiyetleri gösteriyorlar. Sağ olsunlar onların destekleri ile bu sorunu kısa bir süre içerisinde çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

CİKCİLLİ’NİN GELECEĞİ İNŞA EDİLİYOR

Cikcilli Yerleşkesi hakkında da bilgi veren Kalan, “Cikcilli Yerleşkesi’nin tahsisi geçtiğimiz Eylül ayında tamamlandı. Konuyla ilgili çalışmalarımızı da büyük ölçüde bitirdik. Yılsonuna kadar ana arteri açmak için ağaç kesimleri yapılacak. Ardından da hafriyat çalışmaları ile beraber 1700 metrelik bir hat şeklinde ana yol açacağız. Altına da galeri sistemi ile bütün alt yapıyı alarak inşallah Cikcilli yerleşkemizin 100 yıl boyunca bir daha kazma vurulmadan, kendi kendini sürdürebilmesi için gerekli fiziki alt yapıyı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Yani Cikcilli yerleşkemizin geleceğini şimdiden inşa etmeye başlıyoruz.Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar hafriyat işleri de başlamış olacak.2022 yılında Sağlık Bilimleri merkezi dersliklerinin tanımlanması, ilgili bakanlık tarafından onaylanması durumunda 2022’de de ihalesini yapıp Cikcilli’de ilk binamızı inşa etmeye başlayacağız.Kredi Yurtlar Kurumu tarafından da eğer ki uygun görülürse talebimiz yine Cikcilli Yerleşkesi’ne 2 bin kişilik yine KYK’ya bağlı yurt inşaatı da başlayacaktır.Yatırım programına yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

KIZ YURDU ERKEK ÖĞRENCİLERİ DE RAHATLATACAK

Kestel Yerleşkesi’nde de inşaatı tamamlanmak üzere olan kız yurdu hakkında konuşan Rektör Kalan, “ Kız yurdunun hizmete girmesi ile birlikte hali hazırda kullanılan kız yurtları da buraya nakledilecek.Dolayısı ile erkek öğrencilerimiz için de ekstra yer ayrılacaktır.Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte de ümit ediyorum ki apart fiyatları da düşecek ve öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.

‘ALANYA MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖSTERSİN’

Alanya halkının öğrencilerin barınma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini aktaran Kalan, “Alanya halkından ricam Alanya’nın misafirperverliğini dışarıdan gelen öğrencilerimize tüm gerçekliği ile yansıtmaları” diyerek talebini iletti.

KAMPÜS KAPISI HAZIR

Yerleşkesi’nin hızla büyüyüp gelişmesi için gerekli çabaları gösterdiklerini aktaran Rektör Kalan, üniversite kapısının inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını dile getirerek “ Özellikle de güvenlik açığı had safhadaydı. Yerleşke ortamından bahsetmek biraz zordu. İmar uygulamasının büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte artık cümle kapımızın inşaatını da nihayete erdirme üzereyiz. Önümüzdeki pazartesi inşallah artık kampus kapısını kapatacağız. Bundan sonra daha kontrollü bir şekilde geçiş sağlanacaktır. Böylece yerleşkemiz tam anlamıyla bir yerleşke halini almış olacak. Çevre koruma duvarları da ona eşlik eder mahiyette inşa edilmekte.Böylece Kestel Yerleşkesi artık daha güvenli,daha huzurlu bir ortam olarak öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hizmetine sunulmuş olacaktır” şeklinde konuştu.