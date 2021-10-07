Ponto MK Haluk Levent'i ağırladı
Alanya merkezli deri mağazası Ponto MK ünlüleri ağırlamaya devam ediyor.
GÜNDEM 07.10.2021, 09:43 07.10.2021, 09:58 Meliha Yılmaz
İş insanı Mehmet Kuş'un sahibi olduğu Akdeniz bölgesinin en büyük deri mağazası Ponto MK, sanatçı Haluk Levent, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu'nu ağırladı.
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