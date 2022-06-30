Paşa Özkan’dan Danıştay’ın Kararına Tepki!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) Danıştay 8. Dairesi’ne açtığı davanın ardından konuşan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan ilgili bakanlıkların sorunun çözümü için görüşmelere başladığını ifade etti. Özkan, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) açtığı dava sonucu Danıştay 8. Dairesi 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 model öncesi okul taşıtlarının koltuk sensörü, kamera, 3 nokta kemer gibi şartlardan muaf tutulması için yapılan değişikliklerin yürütmesini durdurdu. Buna göre, 2018 model öncesi okul servislerinde daha önce istenmeyen kamera, üç nokta emniyet kemeri, renkli cam ve koltuk sensörü gibi bazı teknik şartlar Türkiye’deki TÜVTÜRK muayene istasyonlarında aranmaya başlandı ve esnafımız mağdur durumda kaldı. Konu ile ilgili bakanlıklar toplanmış olup, sorunun çözümü için görüşmeler devam ediyor” dedi.