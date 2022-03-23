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'Pas Geçen Tren'e Tepki Sürüyor

Alanya’da uzun zamandır heyecanla beklenen İstanbul- Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Projesi kapsamında Alanya hattının kaldırılmasının yankıları sürüyor

GÜNDEM 23.03.2022, 10:55 Meliha Yılmaz
'Pas Geçen Tren'e Tepki Sürüyor

Etüt çalışmaları tamamlanan İstanbul-Eskişehir- Antalya Hızlı Tren Hattı'nda Alanya’ya bağlanan tali hattın kaldırılması hayal kırıklığına neden olmuştu.

Yeni Alanya tarafından gündeme taşınan son gelişmenin yankıları devam ediyor. Proje kapsamında Isparta ve Burdur için ayrı ayrı hat olması ama projeden Alanya’nın çıkarılmasına tepkiler sürdü.

Alanya’nın turizm açısından daha çok dikkat çeken bir destinasyon olduğuna vurgu yapan siyasi parti temsilcileri, Yeni Alanya aracılığıyla açıklamalarda bulundular.

ANTALYA HATTI BURDUR VE ISPARTA’DAN GEÇECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu projesinde ÇED süreci tamamlandı ve hazırlanan rapor şubat ayı sonunda yayınlandı. Etüt çalışmalarına göre demiryolu hattı, Eskişehir’den başlıyor, Afyonkarahisar ve Burdur üzerinden Antalya’ya ulaşıyor. Eskişehir- Antalya hızlı tren hattının son kesimi ise Burdur’dan başlıyor ve Antalya’da sonlanıyor. Burdur-Antalya kesimi iki hat olarak projelendirildi. İlk hat, Isparta- Bucak- Antalya arasında. Diğer hat ise Burdur- Bucak hattı olarak isimlendiriliyor. Dinar makasından ayrılan konvansiyonel demiryolu hattı sırasıyla, Keçiboru ve Gümüşgün güzergahlarını takip ediyor ve daha sonra Burdur ve Isparta yönlerine ayrılıyor. Burdur yönüne giden hat Burdur Şehir Merkezindeki istasyonda son buluyor. Isparta yönüne giden diğer hat ise, Bozanönü istasyonundan makasla ayrılarak Iğdır, Isparta ve Antalya yönüne doğru ilerliyor. Proje kapsamında 104 adet üst geçit ve 349 adet alt geçit yapılması planlanıyor. Hattın hizmete alınabilmesi için 69 tünel, 36 köprü ve 18 viyadüğün inşa edilmesi gerekiyor. Güzergah boyunca 11 istasyonun yapılacağı görülüyor. Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Projesi tamamlandığında İstanbul ile Antalya arasında kesintisiz hızlı tren seyahati yapmak mümkün olacak. Ankara’dan Antalya’ya hızlı tren seferlerinin de düzenlenmesi planlanıyor.

‘TCDD’NİN HAKLI BİR GEREKÇE SUNMASI LAZIM’

Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyelerinin CHP'li Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci ise “Hızlı tren hattı önce Konya tarafından gelip bir kolu Alanya’ya, bir kolu ise Antalya’ya gidiyordu. Geçen dönem benim müdahalem ile 100 bin ölçekli çevre düzeni planına hattı koydurmuştum. Devlet Demir Yolları'nın Antalya kısmı dururken neden Alanya kısmını kaldırdıklarını açıklaması gerekiyor. Hızlı tren hattı hem Gazipaşa Havalimanı’nın gelişimine katkı sağlar, hem de Antalya’dan Alanya’ya ulaşımı modern şekilde sağlar. Şu anda zaten D-400 karayolu trafiği kaldırmıyor. Deniz yolu ulaşımımız zaten yok. Senelerdir süren otoyol projesinin ne olacağı belli değil. Araç trafiğinin rahatlaması için demir yolu çok güzel olur. Alanya’nın ulaşım açısından böyle bir demir yoluna ihtiyacı var. Projenin yetkililer tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yabancı turistler ülkesinden Antalya'ya 3 saatte gelirken, Antalya’dan Alanya'ya yolcu otobüsleriyle 4 saatte geliyor. Hızlı tren hattı iç turizmi de canlandırır. Taşımacılık ve nakliye için de kullanılırsa karayolu trafiğini de rahatlatır. Ayrıca maliyetleri düşürür. Bir sürü artısı olur. Devlet Demir Yolları’nın, projeden Alanya'nın çıkarılmasına haklı bir gerekçe sunması lazım. Projenin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Alanya’nın hızlı trene ihtiyacı var. Alanya il olma potansiyelinde bir şehir. Antalya’ya 15 milyon turist geliyor, bunun üçte biri Alanya’ya geliyor. Alanya’nın projeden çıkarılması doğru bir karar değil. En azından planlamanın şimdiden yapılması lazım. Hem otoyol projesinin hem de hızlı tren hattı projesinin Gazipaşa Havalimanı'na kadar ulaştırılması şart” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’NIN GERÇEK PROJELERE İHTİYACI VAR’

Alanya’nın hayal ürünü projelere ihtiyacı olmadığını belirten DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan, “Alanya’nın bütçe planlaması, fizibilite çalışmaları yapılmış gerçek projelere ihtiyacı var. Bu projenin neden olmadığını, gerçekleşemeyeceğini AK Parti İlçe Teşkilatı'nın çıkıp açıklaması gerekiyor. AK Parti İlçe Teşkilatı sürekli hayal ürünü projeler, ekonomik model ve çeşitli çalışmalar anlatmaktadır. Alanya halkı bilmelidir ki AK Parti’nin artık miadı dolmuş, enerjisi ve ortak aklı bitmiştir" dedi.

‘GELECEK PARTİSİ BU HAKKI ALANYALILARA TESLİM EDECEK’

Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Avukat Mevlüt Çakan ise, “Alanya nüfusu, ekonomisi ve turizm geliri ile ülkemizin önde gelen ilçelerinden birisidir. Hatta bir çok ilden daha fazla nüfusu ve milli gelire katkısı vardır. Alanya’da yaşayan vatandaşların, ekonomik kazançları gelecek olan turiste bağlı olan esnaf ve turizmcilerimizin, bu hızlı tren hattına olan ihtiyacı açıktır. Alanya’nın ulaşım sıkıntısı Kuşyuvası yolunun tamamlanmasındaki sürünceme sebebiyle sekteye uğramışken, Alanya’nın hızlı tren güzergahından çıkartılması kabul edilebilecek bir durum değildir. AK Parti hayali projeler ile vatandaşa müjde olarak açıklama yapmakta, projenin hayal olduğu görülünce de kenarda sessizce oturmaktadır. Ak Parti'nin yerelden genele tüm teşkilatlarının Alanya için verdiği müjdelerin kaç tanesinin hayata geçirildiğine bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Alanya’nın, milletvekilliği kontenjanlarında, ödenek ve yatırım anlamında sürekli olarak hakkı yenmiştir. Gelecek Partisi milletimiz tarafından verilecek olan iktidar yetkisiyle bu hakkı Alanyalılara teslim edecektir" şeklinde konuştu.

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