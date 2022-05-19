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Özel Şifa Tıp Doktorları Yemekte Buluştu
MT Homes sahibi Murat Yurdakul Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi doktorlarına yemek düzenledi.
GÜNDEM 19.05.2022, 14:21 Meliha Yılmaz
Yurdakul, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. MT Homes sahibi Yurdakul bundan sonra da Şifa Tıp Merkezi doktorları ile birlikte olacaklarını belirtti
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