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Otoyola Sihirli 'Yavuz Donat' Usta Dokunuşu
Yavuz Donat yapılacak otoyolu, 16 Şubat'ta Sabah'taki köşesinde 'Cumhurbaşkanı'na Mektuplar' başlığıyla kaleme almıştı.
GÜNDEM 10.03.2022, 12:20 Meliha Yılmaz
Alanya'nın dün müjdesini aldığı otoyolu Başkan Şahin'in talebi, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in organizasyonuyla Alanya'ya gelen, kıdemli gazeteci yazar Yavuz Donat da 16 Şubat'ta Sabah'taki köşesinde 'Cumhurbaşkanı'na mektuplar' başlığıyla kaleme almıştı.
Dim, "Otoyol beklentimizi gündeme getiren Yavuz Donat'a minnettarız" dedi.
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