Otoyol İhalesi 25 Ağustos’ta

Geçtiğimiz ayda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile startı verilen ve incelemelerin hızlı bir şekilde sürdüğü Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin 25 Ağustos’ta yapılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu. Duyuruda "Alanya-Antalya Otoyolu güzergahı, Serik Kavşağı’ndan başlayacak. Daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Batı Kavşağı’nda sonlanacak" dendi. Bölge ulaşımı için büyük öneme sahip olan projenin müjdesini AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu verdi. Başkan Toklu yapmış olduğu açıklamada, "Hayırlı olsun Alanya'm. Antalya-Alanya Otoyolu proje ihalesi 25 Ağustos'ta yapılıyor. 84 km'si 2x3 şeritli, 38 km'si 2x2 şeritli olmak üzere toplamda 122 km'lik yeni yol ağı ile şehrimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlıyor; bölge turizmi için büyük bir öneme sahip Alanya'mızın karayolu ağını gün geçtikçe güçlendiriyoruz.

Başta Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na, İl Başkanımız Sn. İbrahim Ethem Taş'a ve Milletvekillerimize Alanya'mız adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.