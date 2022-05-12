Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre sabah saat 07.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 ADH 611 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan bir hastaneye götürüldü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.