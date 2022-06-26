Otel Hırsızı Alanya'da Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi’nde bir otelde konaklayan Rusya uyruklu Marina Baraban’ın odasında bulunan 23 dolar, 1 adet cep telefonu ve 2 adet tablet çalındı. Kızılot Mahallesi’ndeki bir otelde Çekoslovakya uyruklu Hana Formankova ve Oldriska Subrtova isimli turistlerin odasından 2 adet cep telefonu, 2 adet pasaport, 1 adet saat, 5 bin Çekoslovakya parası ve 70 euro, aynı otelde konaklayan Reınald Eggers isimli turistin odasında bulunan 1 adet cep telefonu ve 15 euro çalındı. Hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ve Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin büyük bölümü hırsızlıktan olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.Y. olduğu tespit edildi.