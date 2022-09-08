Orman Yangınında Son Durum

Edinilen ilk bilgilere göre, yurt genelinde başlayan ve Mersin'de korkunç şekilde büyüyen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin seferber olduğu yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." açıklaması yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede rüzgar ara ara şiddetini artırırken, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

"ŞİDDETLİ RÜZGAR İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

Yangına, Alanya, Gazipaşa ve Manavgat itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Konuyla ilgili Alanya Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yangın sabah saat 06.30 sıralarında Beldibi Mahallesi’nde meydana geldi. Orman ekiplerimiz saat 07.00 itibariyle yangın alanına girdiler. Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’dan ekipler de destek oluyorlar. Şu an için yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak uzantı yollarını hafif kesebildik. Çok şiddetli bir rüzgar var. Bu durumu zorlaştırıyor” ifadelerine yer verilirken 6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede rüzgar ara ara şiddetini artırırken, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.