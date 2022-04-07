Ölüm Oranları Yüzde 30’lara Çıktı!

Her gün ortalama 60 motosiklet kazası yaşanıyor, yüzde 30’u ölümle sonuçlanıyor. Geçen yıl ülkemizde 225 bin motosiklet satıldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında arttı. Türkiye’de toplam motosiklet sayısı 4 milyonu geçti. Bu rakam ile ülkemiz Avrupa’nın en çok motosiklet kullanan 4’üncü ülkesi oldu.

Motosiklet sayısı ile birlikte kazalarda da artış gerçekleşti. 2021 yılında toplam 150 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazaların yüzde 15’i motosiklet ile yapıldı. Bu da yılda 22 bin motosiklet kazası anlamına geliyor. Kısacası her gün 60 motosiklet kaza yapıyor. 2020 yılında bu sayı 10 bin civarındaydı. Yani iki yılda iki kat artış gerçekleşti.

ÖLÜM ORANI YÜKSELDİ

Motosiklet kazalarında ölüm oranı ise yüzde 30’lara yükseldi. Bu rakam, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor. Avrupa’da hem motosiklet hem de otomobil kazaları Türkiye’ye göre daha düşük. Motosiklet kazalarının başında otomobil çarpması geliyor. Bu yüzde 40 ile en büyük sebep. Bunun dışındaki nedenler yol kusurları, trafik kuralları ihlali, alkollü ve hızlı kullanmak olarak devam ediyor.

YÜZDE 60’I KASK TAKMIYOR

En fazla motosiklet kazası, otomobil sıkıştırması ve kavşak dönüşlerinde otomobil çarpması sonucu meydana geliyor. Motosiklet kazasına karışan sürücülerin yüzde 65’i 16 ila 24 yaşında. Ölümlü kazaların yarısında sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Yüzde 92’si motosiklet kullanmayı kendi kendine, aileden veya arkadaşından öğrendi. Sürücülerinin yaklaşık yüzde 60’ı kask takmıyor. Bunların yüzde 26’sı rahat olmaması sebebiyle, yüzde 53’ü de kazaya karışacaklarını ummadıkları için kask takmadığını söylüyor