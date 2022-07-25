O Muhtar İlçe Başkanını Telefondan Engelledi

Alanya Kayabaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Tiryaki Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu telefonundan engelledi. Alanya’nın sevilen iş adamı ve mahalle muhtarı Tiryaki, Başkan Toklu’ya kızarak telefon rehberinden ilçe başkanını engelledi. Mahalle muhtarları ile her zaman iç içe ve diyolag halinde olması gereken İlçe Başkanına tepkiler devam ediyor..