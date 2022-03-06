Norveçli Kadın 3. Kattan Düşerek Can Verdi

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.30 sıralarında Oba Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Irene Konningen(47), erkek arkadaşına ait olduğu iddia edilen 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Norveçli kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılığın olay yerinde incelemesinin ardından Konningen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Konningen’in erkek arkadaşı İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan İ.B serbest bırakıldı.