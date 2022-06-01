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Müzikte 03:00 Umudu

İçişleri Bakanlığı'nın, yayınladığı genelge ile müzik yasağı saatini 00.00’dan 01.00'e almasının ardından bugün turizmde yüksek sezona başlayacak olan Alanya'daki esnaf ve eğlence sektörü temsilcileri "Yasak 03.00'e çekilmezse turizmden bahsedemeyiz" diyorlar.

GÜNDEM 01.06.2022, 11:29 Zeynep Oktay
Müzikte 03:00 Umudu

Türkiye'de salgın nedeniyle sosyal mesafeyi azaltmak amacıyla alınan müzik yasağı, 00.00 olarak belirlenmişti. Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, maske gibi konularda normalleşme süreci başlamış ancak, müzik yasağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştı. Yaz sezonunun başlamasının ardından 00.00'da başlayan müzik yasağının sürelerinin uzatılmasına dair talepler Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan görüşmelerin ardından, müzik yayın saatinin gece 01.00’e kadar uzatıldığı açıklandı. Ancak Alanya’daki esnaf ve eğlence sektörü temsilcileri adeta isyan noktasında. Saatlerin tekrar düzenlenmesini isteyen işletme sahipleri, 2 yıldır mağdur olduklarını ve Alanya’ya adeta turistin gelmesinin engellenmeye çalışıldığını söylediler.

‘ESNAF PARA KAZANMAYA BELLİ SAATLERDE BAŞLIYOR’

Esnafların belli bir saatten sonra para kazandığını ve müzik yasağının erken başlaması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirten Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, “Müzik yasağı kapsamında 03.00 dahi erken bir saat. Çünkü biz turizm bölgesi ve gece hareketli bir şehiriz. Müzik yasağı ile yapılan düzenlemenin her bölgeye özel olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani turizm bölgeleri için ayrı, Anadolu’nun farklı bir noktası için ayrı bir düzenleme yapılmalı. Çünkü insanlar Alanya’ya tatil yapmaya ve eğlenmeye geliyor. Biz kısıtlamanın dahi tamamen ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Bölgemiz tamamen sıcak iklimin hakim olduğu bir bölge. Misafirlerimiz de sıcak hava nedeniyle gündüzleri otellerinde oluyorlar. Dolayısıyla akşam sokağa çıkıyorlar ve para harcıyorlar. Esnaflarımız da bu saatler arasında para kazanmaya başlıyorlar” dedi.

‘ALANYA’YA TURİST GELMESİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR’

Alanya’nın en ünlü gece kulüplerinden olan Robin Hood'un sahibi Bayram Alaşkan, “Biz müzik yasağının ardından misafirlerimizin kullanabilmesi için kulaklık satın aldık. Bu nedenle 400 bin TL’ye yakın para harcadık. Geçen sene kulaklıkla müzik dinlemek serbestti. Bu sene o da yasaklandı. Geçen sene serbest olan kulaklığın bu sene yasaklanması bizi oldukça zor duruma soktu. Gelen misafirler kendi telefonlarına takıp kulaklıkla müzik dinleyemiyorlar. Yasa da ‘Müzik yayını yapamazsın’ diyor, ‘dinletemezsin’ demiyor. Onu bile yasaklıyorlar. Alanya’ya turist gelmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.

‘MİSAFİRLER BELLİ BİR SAATTEN SONRA EĞLENMEK İSTİYOR’

Konuyla ilgili Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan ses sanatçısı Emine Karaca ise “Bildiğiniz üzere eğlence sektörü Alanya’nın vazgeçilmezlerinden. Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirler belli bir saatten sonra otellerinden çıkıp eğlenmek istiyorlar. Müzik yasağı kapsamında 01.00 erken bir saat. Biz sektördeki sanatçılar olarak bu yasağın en azından 03.00’e kadar çekilmesini istiyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılırsa sorunun ortadan kalkacağı düşüncesindeyiz. Çünkü turistler para harcamak istiyor ve bu da ülkemize döviz oluyor” ifadelerini kullandı.

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