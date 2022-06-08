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Müsiad Kadın Nişane Programı Düzenleniyor

MÜSİAD Kadın Alanya Başkanı Fatma Ergün Çomruk, MÜSİAD Kadın Olarak; 14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Uluslararası Farkındalık Zirvesine katılacaklarını ifade etti. Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin mottosunun “Dönüşüm Bizimle Başlar” olarak belirlendi.

GÜNDEM 08.06.2022, 11:22 Meliha Yılmaz
Müsiad Kadın Nişane Programı Düzenleniyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) “Dönüşüm Bizimle Başlar”mottosu ile uluslararası farkındalık zirvesi düzenliyor. MÜSİAD Kadın Alanya Başkanı Fatma Ergün Çomrukkonuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “MÜSİAD Kadın, bugün MÜSİAD çatısı altında bulunan 300’den fazla kadın üyenin yanında, tüm kadınlara hitap edebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedeflemekte. Yeni dönemde MÜSİAD Kadın olarak iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar yaşamın her alanına bütüncül ve özgün bir yaklaşım ile yaklaşmayı gaye ediniyor ve çalışmalarımızı bu titizlikle organize etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu gaye doğrultusunda değerler zincirimize bir yenisini daha eklemek için 14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Uluslararası Farkındalık Zirvesi|InternationalAwarenessSummit düzenleyeceğiz.” dedi.

“DÖNÜŞÜM BİZİMLE BAŞLAR”

MÜSİAD Kadın Genel Merkez organizasyonu ile gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin mottosu “Dönüşüm Bizimle Başlar” olarak belirlendiğine dikkat çeken Çomruk, “Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz bu zirvede toplumun farklı nedenlere bağlı olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak, sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmak ve dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

Çomruk, 2022’de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin temel gayesi; yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, itibar fark etmeksizin toplumun her kesimine hitap etmesi, fayda sağlaması ve toplumsal dönüşümün dinamik bir hızla gerçekleştiği günümüzde faaliyetlerin de hızla ilerlemesi için çalışmalar yürütülmesi, hayata geçirilmesi ve aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır dedi.

Bu minvalde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık konuları alanında uzman konukların değerli katkıları ile ele alınacak. Bugünün dünyasında hiçbir şeyi dijitalleşmeden ayrı düşünemediğimiz gibi yeni girişimcilik modellerinden de ayrı düşünemiyoruz. Girişimcilik ve Dijital başlığında hem bu alandaki dönüşümü hem girişimcilik örneklerini hem de bu alana yapılacak olan yatırımların ne kadar önemli olduğunu konuşacağız diyen MÜSİAD Kadın Alanya Şube Başkanı Fatma Ergün Çomruk, “ Yaşadığımız çağı göçler çağı olarak düşünebiliriz. Milyonlarca insan farklı nedenlere bağlı olarak yaşadıkları coğrafyaları terk etmiş durumda. Bu durum sosyal entegrasyon gibi birçok konunun gündemimize girmesine de zemin hazırlıyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesinde göç meleşesini küresel ölçekte ele alıp mevcut problemlere nasıl çözümler üretilebilir üzerine yoğunlaşacağız.  Çevre ve Sağlık başlığında ise her daim gündemimizde olan meseleleri konuşacağız. Sıfır atık, iklim değişikliği, gıda atık yönetimi gibi konulara ve çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini uluslararası ölçekte ele alıp çözüm önerileri üzerinde duracağız.” Dedi. 

MÜSİAD Kadın Alanya Başkanı Fatma Ergün Çomruk sözlerinin sonunda şunları dile getirdi. 14 Haziran’da gerçekleşecek zirvemizin gelecek perspektifimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve zirvede konuşulacak konulara derinlemesine bir bakış için zirve gerçekleştikten sonraki bir yıl içinde de bu konulara eğileceğimiz farklı programlarımız olacak. Herkesi 14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesine davet ediyoruz. Bilgisini verdi.

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