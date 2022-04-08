MÜSİAD Alanya Gönülleri Fethediyor
MÜSİAD Alanya Şubesi kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşlarla iftarda buluşuyor. Alışılagelmiş iftar geleneğinin dışına çıkılarak vatandaşın sofrasına konuk olan MÜSİAD yönetimi ayrıca gittiği bölgede de ramazan paketi dağıttı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi kırsal yerleşim alanlarında vatandaşın sofrasına konuk oluyor. Alanya MÜSİAD Şubesi Dereköy Mahallesi Çukuryurt Mevkiine yaptığı ziyarette iftar öncesi yol güzergâhında vatandaşlara 150 ramazan paketi hediye etti ardından halkın sofrasına konuk oldu. İftariyeliğinide beraberinde götüren MÜİAD yönetimi benzer şekilde iftar etkinliklerini Ramazan ayı içerisinde farklı bölgelerde sürdürecek. Başkan Mustafa Durusoy,” Bir ailemizin gönül sofrasına misafir olduk. Hem kırsalı unutmadığımız göstermek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istedik. Bereketi, ortağı arttıkça çoğalan mübarek Ramazan-ı Şerifte köy programlarımızı sürdüreceğiz. Bir ailemizin gönül sofrasına misafir olarak görevimizi yapıyoruz” dedi.
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|29
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|29
|38
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|28
|33
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|28
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|11
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|P
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|30
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|2. Liverpool
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|3. Chelsea
|29
|59
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|54
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|51
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|49
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|69
|2. Barcelona
|29
|57
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|57
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