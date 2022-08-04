Musa Eroğlu Yerine Sevcan Orhan Sahne Alacak

Konu ile ilgili açıklama yapan Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural, "06-07 Agustos 2022 tarihlerinde Gevne’de yapacağımız ‘Gevne’de Buluşalı’ adlı yayla şenliğine 07.08.2022 tarihinde assolist olarak Sayın Musa Eroğlu ile anlaşmış ve kamuoyuna da duyurmuştuk. Musa Eroğlu’nun kovid olduğunu ve karantinaya girdiği haberini bugün aldık. Kendileri ile görüşme yaptıktan sonra sözleşmemizi feshettik. İvedi bir şekilde Sevcan Orhan ile anlaştık. Pazar günü sahne alacaklardır. Musa hocamıza geçmiş olsun diyoruz. Sizleri şenliğimize bekliyoruz.

Saygılarımla" ifadelerini kullandı