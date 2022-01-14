Muhtar Top’tan Ulaşım Müjdesi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, “Müjde çok kıymetli halkım. Mahmutlar bu zafer sizin. Sizler adına başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Bşk. UKOME Genel Kuruluna Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci’ye, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’a, Muhtarlardan sorumlu Cihangir Beye, Büyükşehir Alanya Hizmet Birimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni güzergah hatlarımız Mahmutlar’ımıza hayırlı olsun. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve başarıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.