Flaş HaberKimlik ve ehliyette yeni dönem!
Muhtar Top’tan Ulaşım Müjdesi
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi yeni güzergah hatları belli oldu. Müjdeli haberi Muhtar Top duyurdu.
GÜNDEM 14.01.2022, 11:35 Zeynep Oktay
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, “Müjde çok kıymetli halkım. Mahmutlar bu zafer sizin. Sizler adına başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Bşk. UKOME Genel Kuruluna Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci’ye, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’a, Muhtarlardan sorumlu Cihangir Beye, Büyükşehir Alanya Hizmet Birimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni güzergah hatlarımız Mahmutlar’ımıza hayırlı olsun. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve başarıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
|11. Alanyaspor
|20
|29
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11