Muhtar Top: Mahmutlar'da ulaşım krizi var

Alanya'nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar içerisinde ulaşım sorununun sona ermesini umut eden Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, Mahmutlar’dan geçen 3 ana caddenin dışında farklı caddelerin de ulaşım ihtiyacı olduğunu belirtti. Vatandaşın talebi üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Ahmet Top, “Ben 18 yıldır Mahmutlar mahalle muhtarıyım. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mahmutlar’da yaşanan ulaşım sorununa hatları birleştirerek Kent Kart ile binişleri sağlanmıştı. Bundan dolayı Başta Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahmutlar’da Barbaros Caddesi , Atatürk Caddesi ve D-400 karayolu olmak üzere 3 tane ana cadde var. Ama Mahmutlar’ın alanı oldukça büyük. Bu caddelerin dışında Sinanpaşa Caddesi, Sarıhasanlı Caddesi ve bazı caddelerimiz trafiğin yoğun olduğu caddelerimiz. Birçok öğrenci bu caddelerden ana caddelere inmek için çaba sarf ediyor. Arabası olmayan çoğu öğrenci başkalarının imkanlarıyla ana caddelere inebiliyor. Mahmutlar’ın boş olan birkaç bölgesine belli zamanlarda ana caddelerin dışına giden servisler konulması çözümünü ürettik. Bu sorunumuzu Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek’e kadar ilettik. Aynı zamanda Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ile de konuştuk. Şu an karar UKOME’de. İnşallah bu sorun bir an önce giderilir” diye konuştu.